В Самарской области ввели в эксплуатацию в полтора раза больше жилья, чем в прошлом году

28 Апр 2020 2020-04-28T15:15:33+03:00

Таковы данные подсчитаны за первый квартал года

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Федеральная служба государственной статистики Росстат опубликовал итоги ввода жилья в России за 1 квартал 2020 года. Так, по состоянию на 1 апреля введено 15,4 млн квадратных метров жилья по всей стране.

– В Самарской области за указанный отрезок введено 323 тысяч квадратных метров. Среди них 32 % многоквартирных домов и 68 % индивидуального жилищного строительства. Выполнено 15 % от годового планового задания, – сообщает правительство региона.

Ввод за 1 квартал в полтора раза превысил аналогичные показатели прошлого года. За аналогичный период 2019 года в регион появилось 217 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU