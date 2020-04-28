44-летний житель Самарской области культивировал на своем участке наркотики

28 Апр 2020 2020-04-28T15:37:43+03:00

Теперь ему грозит 10 лет лишения свободы

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Полицейские Волжского района Самарской области получили информацию, что на одном из дачных участков в селе Черноречье мужчина выращивает наркотики. Эти данные позже подтвердились.

– Под теплицей у 44-летнего владельца участка обнаружили специальный парник. Там находилось 10 кустов конопли и 350 граммов частей растения. В погребе была проведена вентиляция, специальное освещение и система орошения, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

При осмотре помещения была также найдена коробка с уже приготовленной для потребления марихуаной. Заведено уголовное дело, максимальная санкция по статье подразумевает до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU