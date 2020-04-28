2020-04-28T15:48:53+03:00
Общество

В Самарской области мужчина обещал дать денег работникам военкомата, но попал под суд

В военном билете должна была быть отметка «ограниченно годен»
Владислав КИРСАНОВ
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Все услуги были оценены в 160 тысяч рублейВсе услуги были оценены в 160 тысяч рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Следственный отдел Ленинского района Самары завершил расследование в отношении местного жителя, которого подозревают в посредничестве во взятке.

– По версии следствия, в конце января текущего года мужчина получил от гражданина 160 тысяч рублей. Их он должен был передать сотрудникам военкомата Самарской области. Взамен призывник получил бы военный билет с отметкой «ограниченно годен», – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

При этом молодой человек бы не проходил врачебной комиссии. Сообщается, что следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем дело передано в суд. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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