В Самарской области сим-карты МегаФона появились в режиме «безопасной продажи» у дома

28 Апр 2020 2020-04-28T15:51:45+03:00

Теперь их можно приобрести в продуктовых магазинах, расположенных в шаговой доступности от жилых домов

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Когда выходы из дома ограничены походом в ближайший продуктовый магазин, а взаимодействие с внешним миром происходит через интернет и мобильную связь, возможность купить сим-карту в магазине рядом с домом становится особенно важной. Приобрести сим-карту можно в 90 продуктовых магазинах у дома в крупных райцентрах и городах Самарской области.

Чем меньше контактов с внешней средой, тем меньше риск переноса вирусной инфекции. Сделать защиту надежней поможет режим «безопасных продаж» сим-карт в МегаФоне. К инициативе оператора по продажам сим-карт с саморегистрацией, стартовавшей ранее в крупных розничных сетях, присоединились 1483 торговые точки в 36 городах России. Количество магазинов будет расти.

«С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Для активации сим-карты нет больше необходимости посещать салоны связи, теперь это можно сделать самостоятельно, в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона, в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Активация занимает не более 10 минут. Приложение способно распознать и верифицировать личность клиента с помощью фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. Для подключения после регистрации доступны любые из действующих тарифов.

Кроме магазинов у дома, сим-карты с саморегистрацией доступны в крупных розничных сетях: Лента, Верный, Билла, Бристоль, ВкусВилл, на заправках ЕКА, Татнефть, а также в киосках печати – всего более 4700 точек. Кроме того, приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине МегаФона, TMall и на других онлайн-ресурсах - Связной, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

ИСТОЧНИК KP.RU