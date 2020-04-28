2020-04-28T16:33:47+03:00
Общество

Коронавирус начал убивать: стало известно, кто умер в Тольятти за последние сутки от инфекции

При этом у двоих пациентов диагноз не подтвержден тестами
Анастасия МЫШКИНА
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Уже пять человек скончались - не прямо от коронавируса, но косвенно он на них повлиялУже пять человек скончались - не прямо от коронавируса, но косвенно он на них повлиялФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В министерстве здравоохранения региона рассказали, почему умерли еще трое пациентов 28 апреля в Самарской области и был ли у них коронавирус. Оказалось, что все они жители Тольятти, и все - старше 60 лет. Подтвержденный диагноз коронавирусная инфекция был только у одного. Также у мужчины имелись и сопутствующие заболевания. Пациенту 65 лет. До этого скончались мужчины 81 года и 73 лет.

- Ситуация с другими двумя пациентами сложнее. Один умер от иснульта, хотя при жизни у него был диагностирован COVID. У второго тест был отрицательный, однако главрач пятой больницы поставил диагноз неподтвержденная коронавирусная инфекция по клинической картине, - отметили в ведомстве.

Напомним, что на данный момент в регионе зарегистрировано 272 случая коронавируса, по официальным данным оперативного штаба скончались трое человек с коронавирусной инфекцией, 27 выздоровели и были выписаны.

На Стопкоронавирус написано, что скончались пять человек, так как там данные берут из Росстата, а это данные ЗАГСов Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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