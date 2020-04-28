Самарская таможня не выпустила из страны 27 тысяч единиц контрафактных автозапчастей

28 Апр 2020 2020-04-28T16:21:27+03:00

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Мобильная группа Самарской таможни на трассе М-5 «Урал» остановило грузовик, который ехал из России в Казахстан. По документам транспортное средство перевозило автомобильные запчасти.

– В ходе последующего таможенного досмотра товарной партии выявлено 26960 единиц товаров с признаками контрафактности, товарный знак Nissan. Правообладатель подтвердил незаконность использования товарного знака, – сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар был изъят, а компетентные органы проводят расследование, в рамках которого должны будут установить все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU