Самарская таможня не выпустила из страны 27 тысяч единиц контрафактных автозапчастей
Мобильная группа Самарской таможни на трассе М-5 «Урал» остановило грузовик, который ехал из России в Казахстан. По документам транспортное средство перевозило автомобильные запчасти.
– В ходе последующего таможенного досмотра товарной партии выявлено 26960 единиц товаров с признаками контрафактности, товарный знак Nissan. Правообладатель подтвердил незаконность использования товарного знака, – сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар был изъят, а компетентные органы проводят расследование, в рамках которого должны будут установить все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU