В Самарской области выписали еще семь человек, переболевших коронавирусом
Еще семь пациентов, излечившихся от коронавируса, выписали из больниц в Самарской области. В их числе и трое детей, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Трех человек выписали из шестой больницы в Самаре. Один мужчина вернулся с инфекцией из другого региона России, мужчина и женщина заразились от уже заболевшего человека. У всех болезнь протекала не в тяжелой форме.
Также в Самаре из детской инфекционки выписали ребенка, у которого болезнь протекала в легкой форме.
Еще трое пациентов выписались из пятой городской больницы Тольятти. У одного мужчины болезнь протекала в тяжелой форме, а у двоих детей, которые контактировали с заболевшим пациентом, болезнь протекала легко.
Сейчас все семеро человек чувствуют себя нормально, анализы на коронавирус отрицательные, и дали все необходимые рекомендации. Состояние их здоровья будет контролировать врач.
Всего на данный момент выздоровели 34 человека, трое скончачлись.
ИСТОЧНИК KP.RU