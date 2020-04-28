В Самарской области выписали еще семь человек, переболевших коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T16:44:30+03:00

Все больше людей выписывают из больниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В числе выздоровевших от коронавируса в Самарской области трое детей

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Еще семь пациентов, излечившихся от коронавируса, выписали из больниц в Самарской области. В их числе и трое детей, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Трех человек выписали из шестой больницы в Самаре. Один мужчина вернулся с инфекцией из другого региона России, мужчина и женщина заразились от уже заболевшего человека. У всех болезнь протекала не в тяжелой форме.

Также в Самаре из детской инфекционки выписали ребенка, у которого болезнь протекала в легкой форме.

Еще трое пациентов выписались из пятой городской больницы Тольятти. У одного мужчины болезнь протекала в тяжелой форме, а у двоих детей, которые контактировали с заболевшим пациентом, болезнь протекала легко.

Сейчас все семеро человек чувствуют себя нормально, анализы на коронавирус отрицательные, и дали все необходимые рекомендации. Состояние их здоровья будет контролировать врач.

Всего на данный момент выздоровели 34 человека, трое скончачлись.

ИСТОЧНИК KP.RU