2020-04-28T16:47:28+03:00
Общество

В Самаре осудили водителя, превысившего скорость и насмерть сбившего мужчину

25-летний молодой человек отправится в тюрьму
Владислав КИРСАНОВ
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Он получил 1 год и 8 месяцев колонии-поселенияОн получил 1 год и 8 месяцев колонии-поселенияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре осудили водителя иномарки «Датсун», который в конце лета 2019 года совершил наезд на пешехода на проспекте Кирова. Прокуратура Промышленного района поддержала государственное обвинение в отношении 25-летнего парня.

– Следствие установило, что молодой человек ехал по улице с явным превышением скорости. На его спидометре было более 114 километров в час. Там он сбил 39-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Подсудимый признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, осужденный не сможет 2 года управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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