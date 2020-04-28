В Самарской области появится запрет на продажу алкоголя в жилых домах

28 Апр 2020 2020-04-28T19:20:23+03:00

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Сегодня, 28 апреля, состоялось заседание Самарской Губдумы. Одним из вопросов, который рассмотрели депутаты, запрещение на продажу алкоголя в жилых домах. Ранее Владимир Путин подписал указ о запрете размещения наливает в таких типах строений.

– Розничная торговля спиртным на прилегающих территориях к многоквартирным домам остается под полным запретом. Региональный закон предусмотрит продажу алкоголя в общепитах, расположенных в МКД, чья площадь менее 50 квадратных метров, – говорится в сообщении Губдумы.

Данный закон вступит в силу 5 мая 2020 года. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предлагал ограничить продажу в помещениях меньше 100 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU