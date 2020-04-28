Правительство и Роспотребнадзор должны подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
Президент России Владимир Путин объявил дополнительные майские выходные в ходе своего совещания с главами ведомств и регионов. Оно прошло в режиме видеоконференции. Также глава государства дал ряд поручений.
– В течение недели – до 5 мая – Роспотребнадзор России должен подготовить перечень рекомендаций, критериев и параметров для поэтапного выхода с 12 мая из режимов ограничений для регионов, – сказал президент.
Он также отметил, что для каждого региона это решение должно быть индивидуальным, в зависимости от ситуации по коронавирусу. При этом у субъектов страны должна быть неделя на подготовку соответствующих решений. Отметим, Владимир Путин добавил 6, 7, 8 мая к числу нерабочих дней.
ИСТОЧНИК KP.RU