Правительство и Роспотребнадзор должны подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

28 Апр 2020 2020-04-28T18:01:26+03:00

План будет разниться в зависимости от ситуации в регионе Фото: kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин объявил дополнительные майские выходные в ходе своего совещания с главами ведомств и регионов. Оно прошло в режиме видеоконференции. Также глава государства дал ряд поручений.

– В течение недели – до 5 мая – Роспотребнадзор России должен подготовить перечень рекомендаций, критериев и параметров для поэтапного выхода с 12 мая из режимов ограничений для регионов, – сказал президент.

Он также отметил, что для каждого региона это решение должно быть индивидуальным, в зависимости от ситуации по коронавирусу. При этом у субъектов страны должна быть неделя на подготовку соответствующих решений. Отметим, Владимир Путин добавил 6, 7, 8 мая к числу нерабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU