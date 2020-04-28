2020-04-28T18:15:08+03:00
Новости компаний

Самарцы смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет
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Максимальная сумма кредита для жителей Самарской области составит 3 млн рублейМаксимальная сумма кредита для жителей Самарской области составит 3 млн рублей
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АО «Россельхозбанк» начал работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенного в рамках госпрограммы, составит всего 6,3%.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальный взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей Самарской области – 3 млн рублей, для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 8 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

«Благодаря данной программе житель Самарской области имеет возможность взять ипотеку с пониженной ставкой. Это позволит сохранить высокие темпы роста строительной отрасли, а для жителей области станет дополнительным стимулом приобрести комфортное жилье по более выгодной стоимости», - отметил заместитель директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Ларгин. -Ограничений по площади или стоимости недвижимости нет. По данной программе заемщик может купить жилье лишь у юридического лица на первичном рынке – в строящемся или сданном в эксплуатацию многоквартирном доме или доме блокированной застройки».

Россельхозбанк занимает ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. Кредитный ипотечный портфель на конец первого квартала текущего года составил 278 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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