Продление нерабочих дней в Самаре до 11 мая 2020 года: жителям Самары добавят еще три выходных
Сегодня, 28 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов и ведомств, на котором обсудил ситуацию с коронавирусом с стране. Так, глава государства сделал 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.
– Конкретные указания для граждан будет давать местные власти и лично главы оперативных штабов, – сказал президент в рамках своего обращения.
Напомним, ранее Владимир Путин дал задачу Роспотребнадзору страны подготовить план выхода из ограничений. Он должен быть готов для каждого региона до 5 мая, а реализовываться начнет 12 мая. Сейчас в России зафиксировано 93558 заболевших коронавирусом. Из них 272 в Самарской области.
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Президент обсуждает с главами регионов проделанную работу по борьбе с коронавирусом. Прямую трансляцию совещания Владимира Путина смотрите 28 апреля (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU