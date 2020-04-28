Продление нерабочих дней в Самаре до 11 мая 2020 года: жителям Самары добавят еще три выходных

28 Апр 2020 2020-04-28T18:52:25+03:00

Стало известно, что в Самаре продлили нерабочие дни до 11 мая 2020 года

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Сегодня, 28 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов и ведомств, на котором обсудил ситуацию с коронавирусом с стране. Так, глава государства сделал 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.

– Конкретные указания для граждан будет давать местные власти и лично главы оперативных штабов, – сказал президент в рамках своего обращения.

Напомним, ранее Владимир Путин дал задачу Роспотребнадзору страны подготовить план выхода из ограничений. Он должен быть готов для каждого региона до 5 мая, а реализовываться начнет 12 мая. Сейчас в России зафиксировано 93558 заболевших коронавирусом. Из них 272 в Самарской области.

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Президент обсуждает с главами регионов проделанную работу по борьбе с коронавирусом. Прямую трансляцию совещания Владимира Путина смотрите 28 апреля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU