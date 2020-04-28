«Вы всегда рискуете»: Дмитрий Азаров поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником

28 Апр 2020 2020-04-28T19:07:53+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 28 апреля, побывал на городской самарской станции скорой помощи, чтобы поздравить врачей, фельдшеров и водителей бригад с профессиональным праздником. Именно в этот день в 1898 году в Москве закрепили по одной карете скорой за полицейскими.

– Вы всегда находитесь на передовой, рискуете больше кого-либо другого во благо здоровья людей, жителей Самарской области. Хочу уверить вас в том, что вы не одни на передовой. Мы вместе с вами. Говорю от имени жителей региона, тех, кто сегодня направляет мне слова благодарности в ваш адрес, говорят, что гордятся вами, – сказал Дмитрий Азаров.

Также глава региона отметил, что работники скорой помощи первыми приходят на помощь, но зачастую благодарность получают врачи стационаров и тех, кто выписал их из больница. Но, по мнению губернатора, труд, оперативность, знания и профессионализм работников скорых всегда будут востребованы и почетаемы.

ИСТОЧНИК KP.RU