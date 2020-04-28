В Тольятти выстрелом в голову из травматического пистолета убили мужчину

28 Апр 2020 2020-04-28T20:44:55+03:00

По сообщению очевидцев, погибшему был 1989 года рождения ФОТО: «Происшествия Тольятти» Фото: СОЦСЕТИ

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Сегодня, 28 апреля, в Тольятти произошла кошмарная трагедия. На улице Свердлова произошло убийство. Как сообщили в паблике «Патруль Тольятти» на ВАЗ ТВ/Тольттти 24, мужчина получил выстрел из травматического пистолета. На фотографии заметно, что это произошло недалеко от магазина.

– Неизвестный стрелок нажал на курок и попал прямо в голову пострадавшему. 31-летний мужчина скончался на месте происшествия, – говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.

На месте работают спецслужбы. Именно им предстоит установить все детали этого страшного происшествия, а также определить, кто стрелял и почему.

ИСТОЧНИК KP.RU