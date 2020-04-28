В Самарской области на реке Сок утонул 35-летний рыбак
Сегодня, 28 апреля, в Исаклинском районе Самарской области произошла трагедия. По заявлению сотрудников МВД, в поселке Красный берег пропал 35-летний рыбак. Мужчина ушел на подводную охоту 23 апреля и с тех пор не выходил на связь.
– Несколько дней назад к берегу прибило его лодку. На место были вызваны водолазы. Через несколько часов поисков они обнаружили тело мужчины в 7 метрах от берега. Оно находилось на глубине 2 метров, – сообщили в ПСС по Самарской области.
Погибший был передан сотрудникам полиции, которым предстоит определить все детали случившегося и выяснить, что именно стало причиной гибели мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU