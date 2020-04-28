Дмитрий Азаров - о самоизоляции в Самаре: "Люди устали от неопределенности"

28 Апр 2020 2020-04-28T22:53:29+03:00

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Президент РФ Владимир Путин 28 апреля обратился к жителям России и уточнил, что промежуточные дни между майскими праздниками также будут нерабочими - будут использоваться для обеспечения режима самоизоляции. После того, как совещание закончилось, эти решения прокомментировал Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области.

Он озвучил важнейшую задачу, которая прямо сейчас стоит перед властями. Людей - жителей региона - предстоит удержать от массового празднования майских праздников, в том числе и дня победы. Каждый глава в каждом муниципальном районе должен хорошо поработать и все объяснить жителям.

- Люди устали от неопределённости, неопределённость изматывает. Поэтому нам нужно убедить людей,объяснить,что,если мы сейчас резко понизим самодисциплину,то все эти 4 недели самые ответственные, которые люди уже провели в изоляции,все приложенные усилия будут насмарку, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, выступая на оперативном штабе

Для того, чтобы достигнуть этой задачи, на время майских праздников увеличат количество патрулей, возможно, следить за жителями будут с беспилотников и даже с вертолетов. Все эти решения должны быть продуманы и приняты в ближайшее время.

А вот уже потом, после майских праздников, если режим самоизоляции будет соблюдаться неукоснительно, наступи время выходить в нормальный режим работы. План по выходу разработает федеральное правительство - Владимир Путин дал такое поручение. Дмитрий Азаров https://www.kp.ru/online/news/3854256/призвал все ведомства присоединиться к разработке этого плана, так как регионов это коснется напрямую.

ИСТОЧНИК KP.RU