2020-04-28T22:19:42+03:00
Общество

Принудительно вылечат: житель Самары попался на изготовлении наркотиков

Над задержанным состоялся суд
Владислав КИРСАНОВ
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Суд назначил мужчине 3,5 года условноСуд назначил мужчине 3,5 года условноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Приволжский районный суд назначил наказание местному жителю, которого подозревали в изготовлении и хранении наркотиков. Установлено, что молодой человек приезжал в поселок Прогресс Хворостянского района на заработки.

– Там он собирал наркосодержащее растение в пакет. Позже из его частей он изготавливал более концентрированный наркотик для потребления в личных целях, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Свою вину подсудимый признал полностью. Учитывая это, суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно. Кроме всего прочего, мужчина обязан будет пройти курс лечения от наркомании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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