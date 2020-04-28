2020-04-28T23:15:38+03:00
Общество

Три пациента с коронавирусом в Самарской области подключены к ИВЛ

А 33 заболевших с бессимптомным коронавирусом лечатся дома
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В больницах Самарской области готовы принимать пациентовВ больницах Самарской области готовы принимать пациентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В минздраве Самарской области рассказали, как чувствуют себя пациенты с коронавирусом, которые сейчас находятся в больницах региона. Больше всего пациентов сейчас лежит в пятой больнице в Тольятти.

Известно, что 104 человека переносят болезнь в легкой форме, 89 находятся в состоянии средней тяжести (большинство имеет симптомы пневмонии), в тяжелой форме заболевание развивается у восьми человек, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Не все зараженные коронавирусом госпитализированы: 33 человека находятся на домашнем лечении, на карантине, у них бессимптомное течение болезни.

Как отметил врио главы минздрава региона Сергей Вдовенко, заполняемость больниц неоднородна.

На данный момент скончались 4 человека с диагнозом коронавирусная инфекция (при этом у одного вирус не найден посмертно). 34 человека были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 29 апреля 2020 года: три смерти, три выздоровевших
Три пациента с коронавирусом в Самарской области подключены к ИВЛ
Принудительно вылечат: житель Самары попался на изготовлении наркотиков
Дмитрий Азаров - о самоизоляции в Самаре: "Люди устали от неопределенности"
В Самарской области на реке Сок утонул 35-летний рыбак
В Тольятти выстрелом в голову из травматического пистолета убили мужчину
Власти Самарской области внесут свои предложения в план выхода из режима самоизоляции
Туризм, пассажирские перевозки и гостиничный бизнес: Дмитрий Азаров предложил существенно понизить налоги для отраслей
«Вы всегда рискуете»: Дмитрий Азаров поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником
Продление нерабочих дней в Самаре до 11 мая 2020 года: жителям Самары добавят еще три выходных
Самарцы смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%
Правительство и Роспотребнадзор должны подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
В Самарской области появится запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Самаре осудили водителя, превысившего скорость и насмерть сбившего мужчину
В Самарской области выписали еще семь человек, переболевших коронавирусом
Самарская таможня не выпустила из страны 27 тысяч единиц контрафактных автозапчастей
Коронавирус начал убивать: стало известно, кто умер в Тольятти за последние сутки от инфекции
В Самарской области сим-карты МегаФона появились в режиме «безопасной продажи» у дома
В Самарской области мужчина обещал дать денег работникам военкомата, но попал под суд
44-летний житель Самарской области культивировал на своем участке наркотики
В Самарской области ввели в эксплуатацию в полтора раза больше жилья, чем в прошлом году
Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самарской области: «Сколько коек будет нужно - не знаем, но делаем по максимуму»
В Самаре снова зафиксирован один из самых низких индексов самоизоляции
В хрущевке пошевелиться негде: самарские депутаты беспокоятся за пожилых граждан, которым запретили гулять