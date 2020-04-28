Три пациента с коронавирусом в Самарской области подключены к ИВЛ

28 Апр 2020 2020-04-28T23:15:38+03:00

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В минздраве Самарской области рассказали, как чувствуют себя пациенты с коронавирусом, которые сейчас находятся в больницах региона. Больше всего пациентов сейчас лежит в пятой больнице в Тольятти.

Известно, что 104 человека переносят болезнь в легкой форме, 89 находятся в состоянии средней тяжести (большинство имеет симптомы пневмонии), в тяжелой форме заболевание развивается у восьми человек, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Не все зараженные коронавирусом госпитализированы: 33 человека находятся на домашнем лечении, на карантине, у них бессимптомное течение болезни.

Как отметил врио главы минздрава региона Сергей Вдовенко, заполняемость больниц неоднородна.

На данный момент скончались 4 человека с диагнозом коронавирусная инфекция (при этом у одного вирус не найден посмертно). 34 человека были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU