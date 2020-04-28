2020-04-28T23:24:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 29 апреля 2020 года: три смерти, три выздоровевших

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 29 апреля: все самое важное, что нужно знать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи увеличивают количество тестовВрачи увеличивают количество тестовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ограничения работы транспорта и строгий контроль - что еще ждет автоград, где больше всего заболевших новой инфекцией в регионе? Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 29 апреля 2020 года - все, что нужно знать прямо сейчас, самые важные факты.

Число заболевших в Тольятти на 29 апреля 2020 года достигло 109 человек. Не все из них сейчас находятся в больнице, часть уже были выписаны. Также 28 апреля в Тольятти были зафиксированы три смерти пациентов пятой городской больницы. У одного мужчины 67 лет был коронавирус, но также были и хронические заболевания. У второго при жизни подтвердился коронавирус, но скончался он от инсульта. У третьего анализы были отрицательные, но врач поставил диагноз по клинической картине. Все трое мужчин были старше 60 лет.

В Тольятти продолжает действовать строгий режим самоизоляции. Владимир Путин продлил его до 12 мая. Сейчас в автограде намерены ужесточить меры контроля. Как рассказал глава города, на карантине сейчас находятся социальный приют для лиц без определенного места жительства, пансионат для ветеранов, психоневрологический диспансер.

Также местные власти намерены сократить число действующих ярмарок: губернатор же рекомендовал лучше попросить владельцев этих ярмарок соблюдать требования санитарного врача. Если же торговые точки закрыть, может вырасти нагрузка на оставшиеся рынки и ярмарки.

Также в Тольятти действует масочный режим в общественном транспорте - адреса аптек и магазинов, где можно купить маски, есть на сайте администрации.

Сейчас в тольяттинском обсерваторе "Радуга" размещены 60 человек - из них 31 житель Самары и 17 тольяттинцев. Есть и 14 коек на 65 койкомест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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