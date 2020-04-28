2020-04-28T23:32:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года

Стало известно количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года - последние данные
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Врачи постоянно проводят проверки больныхВрачи постоянно проводят проверки больныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Новое количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года появится в 12.00. Пока же известна последняя цифра: зараженных 272 человека, из них 109 в Тольятти, 80 в Самаре. На третьем месте Сызрань с 25 зараженными.

28 апреля выявили немного новых заболевших - всего восемь человек. Тестов провели тоже не так много - меньше 2000. Светлана Архипова, глава Роспотребнадзора, пообещала, что уже 29 апреля это число будет в два раза больше. К проверкам присоединились новые частные лаборатории, они понемногу выходят на запланированные мощности.

Также известно, что на данный момент выздоровели 34 заболевших коронавирусом человека, четверо скончались, причем у одного пациента коронавирус не подтвердился после смерти, следов вируса не осталось в посевах.

В России же всего 93 558 больных коронавирусом, умерло всего 867 человек.

Следим за информацией и постоянно обновляем ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 29 апреля 2020 года: три смерти, три выздоровевших
Три пациента с коронавирусом в Самарской области подключены к ИВЛ
Принудительно вылечат: житель Самары попался на изготовлении наркотиков
Дмитрий Азаров - о самоизоляции в Самаре: "Люди устали от неопределенности"
В Самарской области на реке Сок утонул 35-летний рыбак
В Тольятти выстрелом в голову из травматического пистолета убили мужчину
Власти Самарской области внесут свои предложения в план выхода из режима самоизоляции
Туризм, пассажирские перевозки и гостиничный бизнес: Дмитрий Азаров предложил существенно понизить налоги для отраслей
«Вы всегда рискуете»: Дмитрий Азаров поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником
Продление нерабочих дней в Самаре до 11 мая 2020 года: жителям Самары добавят еще три выходных
Самарцы смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%
Правительство и Роспотребнадзор должны подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
В Самарской области появится запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Самаре осудили водителя, превысившего скорость и насмерть сбившего мужчину
В Самарской области выписали еще семь человек, переболевших коронавирусом
Самарская таможня не выпустила из страны 27 тысяч единиц контрафактных автозапчастей
Коронавирус начал убивать: стало известно, кто умер в Тольятти за последние сутки от инфекции
В Самарской области сим-карты МегаФона появились в режиме «безопасной продажи» у дома
В Самарской области мужчина обещал дать денег работникам военкомата, но попал под суд
44-летний житель Самарской области культивировал на своем участке наркотики
В Самарской области ввели в эксплуатацию в полтора раза больше жилья, чем в прошлом году
Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самарской области: «Сколько коек будет нужно - не знаем, но делаем по максимуму»
В Самаре снова зафиксирован один из самых низких индексов самоизоляции
В хрущевке пошевелиться негде: самарские депутаты беспокоятся за пожилых граждан, которым запретили гулять