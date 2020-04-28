28 Апр 2020 2020-04-28T23:32:47+03:00

Стало известно количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года - последние данные

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Новое количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года появится в 12.00. Пока же известна последняя цифра: зараженных 272 человека, из них 109 в Тольятти, 80 в Самаре. На третьем месте Сызрань с 25 зараженными.

28 апреля выявили немного новых заболевших - всего восемь человек. Тестов провели тоже не так много - меньше 2000. Светлана Архипова, глава Роспотребнадзора, пообещала, что уже 29 апреля это число будет в два раза больше. К проверкам присоединились новые частные лаборатории, они понемногу выходят на запланированные мощности.

Также известно, что на данный момент выздоровели 34 заболевших коронавирусом человека, четверо скончались, причем у одного пациента коронавирус не подтвердился после смерти, следов вируса не осталось в посевах.

В России же всего 93 558 больных коронавирусом, умерло всего 867 человек.

Следим за информацией и постоянно обновляем ее.

ИСТОЧНИК KP.RU