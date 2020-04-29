2020-04-29T08:08:22+03:00
Общество

Туристам в обсерваторы Самарской области проведут интернет и выдадут детские игры

Губернатор поручил улучшить условия пребывания людей в вынужденном заточении. Но и охранять их будут более серьезно
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В таких условиях жили изначальноВ таких условиях жили изначально
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В Самарской области туристам, которые вернулись из-за границы и были помещены в санаторий "Колос" обещают провести интернет, дать возможность смотреть ТВ, а детей обеспечат игровыми наборами. Такое поручение дал на оперативном штабе глава региона Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что сейчас в "Колосе" размещено 129 человек. На данный момент в ЧОПе, который охраняет обсерватор, увеличена численность сотрудников. В здании работают также пять студентов медицинского колледжа, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В Тольятти в обсерваторе разместили 60 человек. Мы уже рассказывали, что туристы, попавшие в кинель-черкасский санаторий, остались недовольны условиями пребывания там. Мнения комментаторов по этому поводу разошлись: кто-то считает, что стоит довольствоваться любыми условиями, кто-то говорит, что люди в любом случае заслуживают человеческого обращения. Накануне 28 апреля одна из туристок рассказала, что их снова перевели в другой корпус, там уже жили прилетевшие с Бангкока люди - по ее словам, это нарушение режима изоляции. В комнате кроме того снова стало достаточно прохладно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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