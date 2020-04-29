2020-04-29T12:06:04+03:00
Общество

В Самарской области 53-летняя женщина несла с собой 110 грамм героина

Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы
Владислав КИРСАНОВ
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Наркотики она прятала в пачке из-под чаяНаркотики она прятала в пачке из-под чаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники полиции Самарской области провели задержание рядом с одним из придорожных кафе в поселке Алексеевка. По подозрению в незаконном обороте наркотиков была остановлена жительница Похвистневского района.

– У 53-летней женщины обнаружили черный пакет, помещенный в бумажную пачку из-под чая. Внутри находилось 110,33 г героина. По словам задержанной, она приобрела его бесконтактным способом в Новокуйбышевске, – передают в ГУ МВД России по Самарской области.

Выяснилось, что женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление. Заведено уголовное дело. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит длительный тюремный срок. Максимальная санкция подразумевает до 20 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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