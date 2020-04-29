Предприятие Самарской области задолжало своим сотрудникам 721 тысячу рублей
В Приволжском районе Самарской области нашлась компания, которая не платила зарплату своим сотрудникам. Для 57 рабочих накопился долг в размере 721 тысячи рублей. Организация добровольно гасить задолженность не собиралась.
– В дело пришлось вмешаться судебным приставам. Они выяснили, что у предприятия имеются средства на расчетных счетах в кредитном учреждении. Представители исполнительной власти взыскали деньги в пользу должников, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Таким образом, права 57 работников были восстановлены, их зарплата была перечислена, а исполнительное производство закрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU