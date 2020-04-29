Предприятие Самарской области задолжало своим сотрудникам 721 тысячу рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T10:15:55+03:00

На счету компании были деньги, но отдавать их фирма не собиралась ФОТО: УФССП по Самарской области

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В Приволжском районе Самарской области нашлась компания, которая не платила зарплату своим сотрудникам. Для 57 рабочих накопился долг в размере 721 тысячи рублей. Организация добровольно гасить задолженность не собиралась.

– В дело пришлось вмешаться судебным приставам. Они выяснили, что у предприятия имеются средства на расчетных счетах в кредитном учреждении. Представители исполнительной власти взыскали деньги в пользу должников, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Таким образом, права 57 работников были восстановлены, их зарплата была перечислена, а исполнительное производство закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU