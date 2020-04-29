Украли и спрятали в Пензе: в Самарской области угнали строительную технику за 1,5 млн рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T13:00:56+03:00

Вору грозит до 10 лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Красноярском районе Самарской области произошла кража дорогостоящей строительной техники. Кто-то угнал погрузчик стоимостью около 1,5 млн рублей. Выяснилось, что за некоторое время до преступления владелец техники нанимал рабочего.

– Полицейские провели большой объем работы, после чего выяснили, что техника может быть в Пензенской области. Там был задержан 33-летний ранее не судимый житель 63-го региона, а также искомая техника, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь задержанному грозит тюремный срок до 10 лет. Транспортное средство поместили на спецстоянку. В ближайшее время погрузчик вернут законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU