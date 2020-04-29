Волжский народный хор в рамках марафона ПФО исполнил легендарную песню «День Победы»

29 Апр 2020 2020-04-29T10:00:37+03:00

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Самарская область в среду, 29 апреля, вступила в песенный марафон «Наш День Победы», который объединил жителей всего Приволжского федерального округа. Масштабная акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Эстафету Самарская область приняла от республики Башкортостан. Честь исполнить легендарную песню «День Победы» выпала известному творческому коллективу — Государственному Волжскому русскому народному хору имени П.М. Милославова.

- Мы с гордостью подхватили эстафету этой поистине народной акции! Спасибо нашим землякам из соседних регионов за возможность принять в ней участие! Для нас это честь! – говорит директор коллектива Виталий Натаров.

Следующим участником акции станет республика Татарстан. Самарские исполнители передали ей песенную эстафету, а также записали краткое обращение к землякам, в котором рассказали о вкладе жителей Куйбышевской области в приближение Великой Победы. Увидеть исполнение Волжским народным хором легендарной песни можно на YouTube, в соцсетях, а также на региональных телеканалах.

#ПесниПобедыПФО Самарская область.

ИСТОЧНИК KP.RU