Волжский народный хор в рамках марафона ПФО исполнил легендарную песню «День Победы»
Самарская область в среду, 29 апреля, вступила в песенный марафон «Наш День Победы», который объединил жителей всего Приволжского федерального округа. Масштабная акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Эстафету Самарская область приняла от республики Башкортостан. Честь исполнить легендарную песню «День Победы» выпала известному творческому коллективу — Государственному Волжскому русскому народному хору имени П.М. Милославова.
- Мы с гордостью подхватили эстафету этой поистине народной акции! Спасибо нашим землякам из соседних регионов за возможность принять в ней участие! Для нас это честь! – говорит директор коллектива Виталий Натаров.
Следующим участником акции станет республика Татарстан. Самарские исполнители передали ей песенную эстафету, а также записали краткое обращение к землякам, в котором рассказали о вкладе жителей Куйбышевской области в приближение Великой Победы. Увидеть исполнение Волжским народным хором легендарной песни можно на YouTube, в соцсетях, а также на региональных телеканалах.
#ПесниПобедыПФО Самарская область.
ИСТОЧНИК KP.RU