В Самаре героинового наркомана, который гулял по железнодорожным путям, отправили в колонию
3 года колонии общего режима назначил суд 42-летнему самарцу. В октябре прошлого года транспортные полицейские задержали его на железнодорожных путях вблизи платформы «Дачная». При задержанном нашли наркотики - экспертиза установила, что в «закромах» у него было почти 10 грамм героина. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере», а в 2020 году отправили под суд.
- В судебном заседании мужчина признал вину, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Георгий Хугаев. - Гособвинение просило назначить ему 4 года колонии строгого режима, так как подсудимый являлся рецидивистом.
Суд, однако, его пожалел и отправил на 3 года в колонию общего режима. Будет ли прокуратура обжаловать подобное решение, пока не ясно.
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ИСТОЧНИК KP.RU