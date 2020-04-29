В Самаре героинового наркомана, который гулял по железнодорожным путям, отправили в колонию

29 Апр 2020 2020-04-29T13:04:59+03:00

Мужчина уже не в первый раз попадает на скамью подсудимых за наркотики Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На момент задержания при нем нашли почти 10 грамм героина

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3 года колонии общего режима назначил суд 42-летнему самарцу. В октябре прошлого года транспортные полицейские задержали его на железнодорожных путях вблизи платформы «Дачная». При задержанном нашли наркотики - экспертиза установила, что в «закромах» у него было почти 10 грамм героина. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере», а в 2020 году отправили под суд.

- В судебном заседании мужчина признал вину, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Георгий Хугаев. - Гособвинение просило назначить ему 4 года колонии строгого режима, так как подсудимый являлся рецидивистом.

Суд, однако, его пожалел и отправил на 3 года в колонию общего режима. Будет ли прокуратура обжаловать подобное решение, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU