Самарский губернатор в инстаграме оказался самым активным среди коллег
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал наибольшую активность в своем инстаграме @azarov.life. В рейтинге он обошел своих коллег из Иркутской и Вологодской областей, которые заняли второе и третье место соответственно.
– Дмитрий Азаров предпочитает общаться с подписчиками по средством «историй». По их количеству он сильно опережает своих коллег – 111 за неделю. При этом постов в общую ленту за тот же срок глава Самарской области выкладывает меньше – всего 12, – сообщает агентство политических и экономических коммуникаций.
Отметим, всего за время существования аккаунта, Дмитрий Азаров сделал 727 публикаций. Сейчас у него 188 тысяч подписчиков.
А куда вы отправитесь первым делом, когда ограничения снимут?.
ИСТОЧНИК KP.RU