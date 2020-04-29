Самарский губернатор в инстаграме оказался самым активным среди коллег

29 Апр 2020 2020-04-29T10:38:05+03:00

У Дмитрия Азарова более 188 тысяч подписчиков на данный момент Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю он разместил 12 постов и опубликовал 111 историй

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал наибольшую активность в своем инстаграме @azarov.life. В рейтинге он обошел своих коллег из Иркутской и Вологодской областей, которые заняли второе и третье место соответственно.

– Дмитрий Азаров предпочитает общаться с подписчиками по средством «историй». По их количеству он сильно опережает своих коллег – 111 за неделю. При этом постов в общую ленту за тот же срок глава Самарской области выкладывает меньше – всего 12, – сообщает агентство политических и экономических коммуникаций.

Отметим, всего за время существования аккаунта, Дмитрий Азаров сделал 727 публикаций. Сейчас у него 188 тысяч подписчиков.

А куда вы отправитесь первым делом, когда ограничения снимут?.

ИСТОЧНИК KP.RU