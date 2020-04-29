Жителям Самары предложили заменить прибор учета не выходя из дома со скидкой

29 Апр 2020 2020-04-29T10:34:11+03:00

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АО «Самарагорэнергосбыт» заботиться о своих потребителях и напоминает, что вынужденные меры по ограничению нахождения в общественных местах - это не только возможность обезопасить себя от всех заболеваний, но и провести самоизоляцию с пользой. Замените прибор учета, не выходя из дома. Оказание услуги по замене и установке прибора учета электроэнергии возобновилась с 27.04.2020 года.

Электрики, осуществляющие установку новых приборов учета, обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), а также ежедневно проходят обязательные осмотры перед началом смены на предмет отсутствия признаков ОРВИ, ОРЗ. Поэтому услуга по замене прибора учета такая же безопасная, как и доставка любимых блюд из ресторанов или продуктов и техники.

Для получения комплексной услугу по замене и опломбировке счетчика, без дополнительного посещения офиса энергосбытовой компании, достаточно обратиться по телефону: 207-53-44. Назовите оператору код 78 и получите скидку на услугу. Также оформление заявки на замену прибора учета доступно в личном кабинете на samges.ru.

Режим работы компании: пн - пт, с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48.

ИСТОЧНИК KP.RU