В Самарской области уничтожили более 14 килограммов наркотиков

29 Апр 2020 2020-04-29T11:21:25+03:00

Все наркотики были вещественными доказательствами по делам Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Они были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий

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Полицейские Борского района Самарской области провели плановое мероприятие. На территории специализированного предприятия правоохранители сожгли крупную партию наркотических средств.

– Ранее они хранились в качестве вещественных доказательств по нескольким уголовным делам. Было уничтожено более 12 килограммов марихуаны и около 2 кг конопли. Все запрещенные вещества были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Судами вынесены приговоры, которые уже вступили в законную силу, поэтому доказательства можно было уничтожить. К ответственности привлечено три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU