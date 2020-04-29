В Самарской области уничтожили более 14 килограммов наркотиков
Полицейские Борского района Самарской области провели плановое мероприятие. На территории специализированного предприятия правоохранители сожгли крупную партию наркотических средств.
– Ранее они хранились в качестве вещественных доказательств по нескольким уголовным делам. Было уничтожено более 12 килограммов марихуаны и около 2 кг конопли. Все запрещенные вещества были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Судами вынесены приговоры, которые уже вступили в законную силу, поэтому доказательства можно было уничтожить. К ответственности привлечено три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU