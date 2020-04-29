2020-04-29T11:27:47+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели 55 новых инфицированных коронавирусом в Самаркой области

Общее число зараженных в регионе достигло 327 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Большинство заболевших в Сызрани – 29 человекБольшинство заболевших в Сызрани – 29 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о том, как и где заболели 55 новых выявленных случая в регионе. Общее число зараженных достигло 327 человек.

– 29 человек заболели в Сызрани, 15 – в Самаре. В Тольятти – 4, Жигулевске выявлено 3 человека. Двое в Чапаевске, по одному – в Новокуйбышевске и Ставропольском районе. 48 человек ранее контактировали с заболевшим коронавирусом – 28 в Сызрани. 12 в Самаре, 3 в Жигулевске, 2 в Чапаевске, по одному в Тольятти, Новокуйбышевске и Ставропольском районе, – говорится в сообщении.

Также у семи человек обнаружен коронавирус с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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