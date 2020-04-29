Стало известно, как и где заболели 55 новых инфицированных коронавирусом в Самаркой области

29 Апр 2020 2020-04-29T11:27:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о том, как и где заболели 55 новых выявленных случая в регионе. Общее число зараженных достигло 327 человек.

– 29 человек заболели в Сызрани, 15 – в Самаре. В Тольятти – 4, Жигулевске выявлено 3 человека. Двое в Чапаевске, по одному – в Новокуйбышевске и Ставропольском районе. 48 человек ранее контактировали с заболевшим коронавирусом – 28 в Сызрани. 12 в Самаре, 3 в Жигулевске, 2 в Чапаевске, по одному в Тольятти, Новокуйбышевске и Ставропольском районе, – говорится в сообщении.

Также у семи человек обнаружен коронавирус с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU