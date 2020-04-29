Уже 35 инфицированных: в Сызранском пансионате для инвалидов выявлена вспышка заболевания коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T11:42:51+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал, что в Сызранском пансионате для инвалидов выявлен очаг групповой заболеваемости новой опасной инфекцией.

– Общее число заболевших и инфицированных там достигло 35 человек. По данным на сегодня, 29 апреля, в Сызрани заболело 29 человек. 28 из них контактировали с ранее заболевшим, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области зафиксировано 327 случаев заболевания коронавирусом. 113 из них в Тольятти, 95 – в Самаре, 54 – в Сызрани. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU