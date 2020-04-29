Без прав, но за рулем: в Самарской области водитель «шестерки» устроил ДТП с пострадавшим

29 Апр 2020 2020-04-29T12:13:08+03:00

Водитель отечественной легковушки был без прав, поэтому вряд ли знал ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 28 апреля, в Самарской области произошло ДТП. 25-летний молодой человек на своей «шестерке» двигался по улице Ленина в селе Борское. Во время движения он не уступил дорогу автомобилю «Киа», в результате чего произошло ДТП.

– 32-летний водитель инормарки пострадал. Ему потребовалась госпитализация. Выяснилось, что водитель-виновник не имел прав на управление автомобилем, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские проводят проверку, выясняя все детали случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU