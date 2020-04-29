«Великие люди, низкий поклон им за работу»: самарцы присоединились к поздравлениям губернатора в адрес сотрудников скорой помощи

29 Апр 2020 2020-04-29T12:29:23+03:00

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28 апреля в России отмечался неофициальный День скорой помощи. С профессиональным праздником тех, кто ежедневно спешит на помощь, поздравил губернатор Самарской области. Дмитрий Азаров посетил Самарскую городскую станцию скорой помощи, где пообщался с коллективом и по радиосвязи поздравил с врачей, фельдшеров и водителей бригад, которые в тот момент находились на выездах, с профессиональным праздником. Об этом Дмитрий Азаров рассказал в своем инстаграм.

– Для них нет выходных и праздников, каждую минуту они готовы первыми прийти на помощь, рискуя больше, чем кто-либо другой, – написал губернатор. – Слова благодарности пришлось сказать по рации – бригады разъехались на вызовы к жителям. Давайте пожелаем нашим героям здоровья и скажем простое человеческое спасибо за их нелегкий труд!

Жители Самарской области со всей душой откликнулись на этот призыв. За несколько часов в комментариях под постом главы региона появились сотни поздравлений: «Низкий поклон всем медицинским работникам! Спасибо за ваш труд!», «Спасибо огромное! Эти люди, рискуя собой, спасают наши жизни, низкий вам поклон!», «Здоровья и скучного дежурства», «Поздравляю всех работников скорой медицинской помощи! Мы очень уважаем и ценим ваш труд!»

Были и те, кто не только поздравил, но и поделился своей историей, связанной с работой сотрудников скорой помощи.

– Спасибо медикам. Вызываю не первый раз скорую пожилым родителям. И заметила, что за последние два года скорая очень изменилась. Я в восторге от работы бригад. Даже звонила и выражала свою благодарность за чуткость и внимание к старикам. Скорая омолодилась, ребята очень внимательные, добрые, профессиональные. Молодцы. Очень благодарна им за их труд. Браво вам доктора, фельдшеры и медбратья! – рассказала Ирина Жадаева.

– Спасибо за ваш нелегкий, но такой нужный труд! Благодаря вам я жива, – отметила Татьяна Панова.

ИСТОЧНИК KP.RU