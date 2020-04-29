В Самарской области нашли 55 пациентов с коронавирусом и это рекорд

29 Апр 2020 2020-04-29T12:35:48+03:00

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Общее число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 327 человек. По данным на сегодня, 29 апреля, в регионе зафиксировано 55 новых случаев.

– 33 человека выздоровели и были выписаны, 5 скончались. В больницах продолжают лечение 289 человек. За минувшие сутки проведено 3052 текста на коронавирус, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции в Самарской области.

Отметим, что режим нерабочих дней в России был продлен до 12 мая. Таким образом, 6, 7, 8 мая признаны также нерабочими. Всего в регионе за все время проведено 40286 тестов на коронавирус. Также на днях был выявлен очаг групповой заболеваемости в Сызранском пансионате для инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU