Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 40 тысяч

29 Апр 2020 2020-04-29T12:51:17+03:00

За минувшие сутки было сделано более 3 тысяч исследований Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской отчитался о количестве тестов на новую инфекцию. Так, под медицинским наблюдением в настоящее время остаются 641 человек.

– Общее количество тестов, сделанных в области, превысило 40 тысяч – 40286. Только за последние сутки было сделано 3052 исследования. Эти темпа планируется наращивать и выйти на 3500 в сутки, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день с диагнозом «коронавирус» в области выявили 327 человек. Большинство из них заболели в Тольятти, Самаре и Сызрани. В регионе также продолжают действовать ограничительные меры и режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU