2020-04-29T15:53:26+03:00
Общество

В Самарской области мужчина напал на пенсионерку и ограбил ее

37-летний злоумышленник выхвалил у старушки сумку
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до четырех лет тюрьмыЗадержанному грозит до четырех лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Чапаевска задержали подозреваемого в грабеже. Дело в том, что неизвестный мужчина напал на пенсионерку на улице Рабочей и вырвал у нее из рук сумку. Его добычей стали телефон, банковские карты, документы и тысяча рублей. Кошелек и саму сумку злоумышленник выбросил в мусорный бак.

– Прибывшие на место полицейские провели осмотр места происшествия, собрали данные о подозреваемом. В ходе оперативных мероприятий его удалось найти. Им оказался 37-летний ранее судимый за кражу местный житель, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина признал свою вину, а также рассказал, что телефон сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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