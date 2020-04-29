Индекс самоизоляции в Самаре упал ниже двойки

29 Апр 2020 2020-04-29T15:57:11+03:00

Сервис предупреждает, что на улице много людей, и просит хоть кого-то остаться дома

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Индекс самоизоляции в Самаре 29 апреля упал ниже двойки. С утра он равнялся 1,6, сейчас подрос до 1,7. Сервис паникует: «На улице много народа, оставайтесь, пожалуйста, дома». Но к рекомендации не особенно прислушиваются. В Самарской области работают практически все компании и предприятия, за очень небольшим исключением. Поэтому и дома сидеть причин нет.

Правда, за самоизоляцией граждан в регионе следят. Мол, поработали и идите домой. Например, только за сутки полиция выписала 235 протоколов за нарушение режима самоизоляции - внушительная цифра.

Ограничительные меры продолжат действовать и на майских праздниках. Несмотря на предстоящие 12 нерабочих дней, людям нельзя будет собираться большими компаниями, выезжать на шашлыки и гулять в парках. Режим самоизоляции нужно соблюдать на 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU