2020-04-29T15:59:29+03:00
Общество

Ветераны войны Самарской области получат от теплоэнергетиков скидку

На их лицевые счета будет зачислено по 1000 рублей
Евгения ВАСИНА
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Деньги будут зачислены на лицевой счетДеньги будут зачислены на лицевой счетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области ко Дню Победы на лицевые счета участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также узников концлагерей компания «ЭнергосбыТ Плюс» зачислит по 1000 рублей. Об этом во время онлайн пресс-конференции рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису самарского филиала Александр Гречиха.

- Всем участникам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей от компании «Т Плюс» в подарок будет единовременно выплачена 1000 рублей в счет погашения их оплаты за услуги, - отметил Александр Гречиха.

Зачисления клиенты увидят в платежках за апрель. В них будет указана сумма за вычетом подаренной 1000 рублей. Так компании планируют поздравить с праздником и поблагодарить людей, сражавшихся за Родину, а также восстанавливавших страну после войны.

Кстати, акция пройдет не только в Самарской области, но и во всех 16 регионах присутствия компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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