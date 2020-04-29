В новом коллективном договоре «АКОМ» усилена система льгот и гарантий

29 Апр 2020 2020-04-29T14:47:28+03:00

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Обстановка в стране и мире, связанная с пандемией коронавируса, остается напряженной. В силу целого ряда факторов: закрытие границ между государствами, ограничение работы предприятий и учреждений, передвижения граждан – под ударом оказалась вся глобальная экономика.

Проблемы не могли не затронуть и автомобильную отрасль. Многие автопроизводители остановили производство или снизили объемы до минимума. Согласно сведениям департамента экономического развития Тольятти, индекс производства в автомобилестроении только за первые месяцы года упал до 83,1%. Прибыль предприятий снизилась почти вдвое, убытки выросли на 45%. Из-за массовых сокращений и перехода на удаленный режим работы сокращается фонд оплаты труда, растет уровень безработицы.

Аккумуляторное производство «АКОМ» в текущей ситуации столкнулось с определенными рисками, связанными с поставкой комплектующих, отгрузкой продукции потребителям, с платежеспособностью партнеров. Однако несмотря на это, руководством компании приняты эффективные меры, призванные сохранить лидерские позиции предприятия и поддержать сотрудников.

Еще одним свидетельством уверенности в перспективах компании стало подписание нового коллективного договора сроком на 3 года. В этом документе содержатся обязательства со стороны работодателя по обеспечению не только тех прав, которые предусмотрены трудовым законодательством, но предоставление ряда дополнительных гарантий. Предусмотрено увеличение суммы материальной помощи в связи со сложными жизненными ситуациями. Эту помощь смогут получать не только действующие сотрудники, но и ветераны предприятия, отработавшие не менее 5 лет. Впервые устанавливаются доплаты за стаж работы свыше 5 лет.

Коллективный договор заключается на 3 года - с возможностью продления еще на 3 года.

Документ содержит ряд обязательств и со стороны работников. Это прежде всего обязательство добросовестно выполнять трудовые обязанности, способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества продукции, росту производительности труда.

Коллективный договор является атрибутом социального партнерства, который, безусловно, будет способствовать успешному преодолению кризиса и выходу на новые рубежи.

Президент АО «ГК АКОМ» Н.М. Игнатьев обратился к коллективу предприятия со словами поддержки и призывом действовать в нынешней ситуации максимально ответственно и профессионально. «Сейчас для нас самый важный приоритет – это сохранение предприятия, а, значит, и рабочих мест, - отметил глава компании. - «АКОМ» мощное, устойчивое предприятие, которое за свою историю не раз переживало кризисы. У нас есть все возможности и перспективы выйти из этой сложившейся ситуации еще более сильными. Необходима сплоченность коллектива, максимальная ответственность и профессионализм каждого. Вместе мы способны справиться с самыми сложными задачами. Уверен в коллективе, уверен в каждом из вас!»