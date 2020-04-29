ЦСК ВВС неожиданно объявил об отставке Александра Соколова и назначении нового главного тренера

29 Апр 2020 2020-04-29T16:00:45+03:00

Павел Десятков будет руководить «летчиками» в новом сезоне. Фото: ХК ЦСК ВВС.

О причинах кадровых перестановок в клубе не рассказали

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В хоккейном клубе ЦСК ВВС, который выступает в ВХЛ, произошли кадровые изменения. Пост главного тренера покинул Александр Соколов. На его место назначили Павла Десяткова. Об этом говорится в официальной группе самарского хоккейного клуба «ВКонтакте».

- Главным тренером ЦСК ВВС в сезоне 20/21 станет Павел Десятков. Клуб благодарит Александра Соколова за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере! – говорится в сообщении.

О причинах замены главного тренера в ЦСК ВВС не рассказали.

Александр Соколов – уроженец Куйбышевской области. ЦСК ВВС специалист возглавлял с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU