АВТОВАЗ запустил онлайн-продажи специальной серии LADA XRAY Cross Instinct

29 Апр 2020 2020-04-29T15:41:34+03:00

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Во вторник, 28 апреля, стартовали онлайн-продажи специальной серии LADA XRAY Cross Instinct с мультимедийной системой Яндекс.Авто. Это первый онлайн-старт продаж в истории LADA.

XRAY Cross Instinct стал первым автомобилем LADA с Яндекс.Авто. Эта система позволяет подключить автомобиль к интернету и включает в себя сервисы Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка, Яндекс.Заправки и Яндекс.Браузер. Новая модель LADA оснащена большим 8” сенсорным экраном, благодаря чему водителям будет удобнее пользоваться всеми сервисами. А чтобы автолюбители не отвлекались от дороги, они смогут пользоваться мультимедийной системой с помощью голосового ассистента Алиса. Отметим, что во всех новых LADA XRAY Cross Instinct есть встроенный модем 4G для выхода в интернет. При покупке авто 6 месяцев интернета и Яндекс.Музыки пойдут в подарок.

Купить модель можно в двух модификациях: с автоматической трансмиссией с двигателем 1,6 л по цене от 1 048 900 рублей или с механической коробкой передач и двигателем 1,8 л – от 988 900 рублей. Для оформления онлайн-заказа нужно выбрать понравившийся автомобиль и дилера на сайте lada.ru. После этого с клиентом свяжется менеджер автосалона. Уже оплаченный автомобиль можно будет забрать в автосалоне или оформить доставку на дом с помощью эвакуатора.

ИСТОЧНИК KP.RU