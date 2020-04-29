2020-04-29T15:52:22+03:00
Общество

Вдали от болеющих родителей: «Комсомолка» подарила книги детям, находящимся в санатории

Их изолировали от родных, заболевших туберкулезом
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Детям очень понравились подарки от «КП»Детям очень понравились подарки от «КП»
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» провела акцию поддержки детей, которые изолированы от своих родителей. Дело в том, что малыши находятся в санатории «Здоровье», пока их родители проходят лечение от туберкулеза.

Ребятам подарили журналы из коллекции «Комсомолки», а также различные книжки: Мимишки, Фиксики, Лентик, Лео и Тиг, Сказочный патруль и многое другое, в том числе раскраски, квесты и истории.

Дети остались в восторге от подарков и с удовольствием изучили все, что им принесли. В санатории «Здоровье» для них созданы все необходимые условия для комфортного времяпрепровождения, пока родители проходят курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Масочный режим в Самаре с 1 мая из-за коронавируса: зачем ввели, кого накажут
В Тольятти пьяный водитель протаранил рекламный щит
Вдали от болеющих родителей: «Комсомолка» подарила книги детям, находящимся в санатории
АВТОВАЗ запустил онлайн-продажи специальной серии LADA XRAY Cross Instinct
ЦСК ВВС неожиданно объявил об отставке Александра Соколова и назначении нового главного тренера
В новом коллективном договоре «АКОМ» усилена система льгот и гарантий
Ветераны войны Самарской области получат от теплоэнергетиков скидку
Индекс самоизоляции в Самаре упал ниже двойки
В Самарской области пьяный водитель опрокинулся на крышу из-за аварийной ситуации
В Самарской области мужчина напал на пенсионерку и ограбил ее
Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 40 тысяч
В Самарской области нашли 55 пациентов с коронавирусом и это рекорд
«Великие люди, низкий поклон им за работу»: самарцы присоединились к поздравлениям губернатора в адрес сотрудников скорой помощи
Без прав, но за рулем: в Самарской области водитель «шестерки» устроил ДТП с пострадавшим
Уже 35 инфицированных: в Сызранском пансионате для инвалидов выявили вспышку заболевания коронавирусом
Стало известно, как и где заболели 55 новых инфицированных коронавирусом в Самаркой области
В Самарской области уничтожили более 14 килограммов наркотиков