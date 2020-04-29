Вдали от болеющих родителей: «Комсомолка» подарила книги детям, находящимся в санатории

29 Апр 2020 2020-04-29T15:52:22+03:00

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«Комсомольская правда» провела акцию поддержки детей, которые изолированы от своих родителей. Дело в том, что малыши находятся в санатории «Здоровье», пока их родители проходят лечение от туберкулеза.

Ребятам подарили журналы из коллекции «Комсомолки», а также различные книжки: Мимишки, Фиксики, Лентик, Лео и Тиг, Сказочный патруль и многое другое, в том числе раскраски, квесты и истории.

Дети остались в восторге от подарков и с удовольствием изучили все, что им принесли. В санатории «Здоровье» для них созданы все необходимые условия для комфортного времяпрепровождения, пока родители проходят курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU