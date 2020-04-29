2020-04-29T16:18:19+03:00
Общество

В Тольятти пьяный водитель протаранил рекламный щит

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование
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Водителю назначили амбулаторное лечениеВодителю назначили амбулаторное лечениеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 28 апреля, в Тольятти произошло ДТП. 58-летний водитель «Ниссана» в вечернее время двигался по проспекту Степана Разина. В какой-то момент он нарушил правила расположения автомобиля на дороге, из-за чего не справился с управлением и врезался в рекламный щит.

– Мужчина пострадал. Приехавшие на место медики назначили ему амбулаторное лечение. При этом он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По факту случившегося проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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