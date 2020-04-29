2020-04-29T17:27:49+03:00
Спорт

«Крылья Советов» выступили за расширение РПЛ до 18 команд

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Фетисов
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблицеСейчас команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблицеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» выступило за увеличение числа участников Российской Премьер-лиги. Об этом сообщил председатель совета директоров самарской команды Александр Фетисов. По его мнению, это увеличит количество матчей, а значит, и мастерство игроков.

– К тому же появится возможность дополнительно использовать арены, построенные к ЧМ-2018. Это в свою очередь создаст комфортные условия для болельщиков, привлечет их внимание, футбол ведь без них немыслим, – цитирует Фетисова РИА.

На данный момент «Крылья Советов» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. При этом сам розыгрыш остановлен минимум до 31 мая. В случае расширения турнира самарцы сохранят прописку в элитном дивизионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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