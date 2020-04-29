В Самарской области друг сотрудника военкомата за 360 тысяч рублей пытался отмазать двух парней от армии
В Самарской области собираются судить обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику военкомата. Деньги предназначались за оформление поддельных военных билетов. Нарушитель закона попался в городе Отрадный.
- По версии следствия, в апреле 2019 он разместил в приложении "Доска объявлений" в Viber объявление об оказании помощи в отсрочке и освобождении от призыва на воинскую службу, оформлении военного билета без ее прохождения, - рассказывают в прокуратуре региона.
К автору обратились два призывника. Он потребовал с них 120 тысяч и 240 тысяч рублей. 300 тысяч из полученных денег злоумышленник планировал отдать своему другу - сотруднику военкомата. Остальные рассчитывал оставить в собственном кармане.
В итоге посредника в ноябре 2019 года задержали в салоне "Лады Приоры" при передачи 200 тысяч рублей своему товарищу. Тот отказался от получения взятки.
Сейчас прокуратура Отрадного утвердила по делу обвинительное заключение. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU