2020-04-29T17:32:05+03:00
Происшествия

В Самарской области друг сотрудника военкомата за 360 тысяч рублей пытался отмазать двух парней от армии

Обвиняемый рассчитывал на помощь товарища, а тот отказался брать взятку
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемого задержали с поличнымПодозреваемого задержали с поличнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области собираются судить обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику военкомата. Деньги предназначались за оформление поддельных военных билетов. Нарушитель закона попался в городе Отрадный.

- По версии следствия, в апреле 2019 он разместил в приложении "Доска объявлений" в Viber объявление об оказании помощи в отсрочке и освобождении от призыва на воинскую службу, оформлении военного билета без ее прохождения, - рассказывают в прокуратуре региона.

К автору обратились два призывника. Он потребовал с них 120 тысяч и 240 тысяч рублей. 300 тысяч из полученных денег злоумышленник планировал отдать своему другу - сотруднику военкомата. Остальные рассчитывал оставить в собственном кармане.

В итоге посредника в ноябре 2019 года задержали в салоне "Лады Приоры" при передачи 200 тысяч рублей своему товарищу. Тот отказался от получения взятки.

Сейчас прокуратура Отрадного утвердила по делу обвинительное заключение. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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