2020-04-29T18:18:29+03:00
Происшествия

Появились фото с места расстрела мужчины у магазина в Тольятти

Следователи также рассказали некоторые подробности убийства
Михаил ГОРЮНОВ
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Убийство совершено возле магазина "Чарли"Убийство совершено возле магазина "Чарли"
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В Самарской области правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах жестокого убийства у магазина "Чарли" на улице Свердлова в Тольятти. Напомним, что там накануне, 28 апреля, застрелили 44-летнего Юрия М. "КП-Самара" писала подробности трагедии.

- Мужчина скончался от огнестрельного ранения головы. В этот же день был задержан 38-летний подозреваемый. По предварительной версии, он совершил убийство в ходе бытовой ссоры, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Следователи подтвердили, что в ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены оружие и патроны. Они изъяты и отправлены на экспертизу. Сейчас по уголовному делу проводятся оперативные мероприятия. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

у подозреваемого изъяты боеприпасы

у подозреваемого изъяты боеприпасы

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По факту убийства возбуждено уголовное дело, по словам очевидцев, у подозреваемого изъят целый арсенал оружия (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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