Еще больше полицейских будут ловить нарушителей самоизоляции на улицах Самары в майские праздники

29 Апр 2020 2020-04-29T19:02:08+03:00

Особенно достанется тем, кто покинул свой дом без маски

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В администрации Самары обсудили подготовку к предстоящим майским праздникам. Активно речь шла про тех, кто собирается нарушить режим самоизоляции и гулять как ни в чем не бывало.

- По информации МВД, в предстоящие дни будет увеличено количество полицейских, которые патрулируют улицы, - среди прочего отметили в мэрии.

Жителей областной столицы просят выезжать на дачи только на личном авто, ну или на такси. В большие компании собираться не надо. Да и гостей в эти дни советуют не приглашать.

Глава города Елена Лапушкина в свою очередь напомнила, что с 1 мая в регионе вводится масочный режим. Samara.kp.ru уже писала о нем подробнее. Все, кто решил покинуть свой дом, обязаны будут носить маски. Власти уверяют, что в магазинах они сейчас в достатке.

ИСТОЧНИК KP.RU