2020-04-29T19:26:04+03:00
Общество

Самара заняла третье место в России по качеству работы общественного транспорта

Среди городов миллионников областная столица заняла первую строчку
Михаил ГОРЮНОВ
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Городской общественный транспорт оценили очень хорошоГородской общественный транспорт оценили очень хорошоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство транспорта РФ оценило качество работы общественного транспорта в городах нашей страны. Аналитики пришли к выводу, что Самара в этом рейтинга должна находиться высоко. Город попал в тройку лучших в стране и стал вторым в Приволжском Федеральном округе. Среди городов-миллионников столица 63-го региона и вовсе на первой строчке.

- Анализ проводился по 40 показателям, которые характеризуют работу общественного транспорта в городах. В расчет брались близость остановочных пунктов к местам проживания граждан, стоимость билета, рассчитанная с учетом средних доходов, и другие пункты, - отмечают в администрации областной столицы.

Все показатели были объединены в пять подгрупп – физическая доступность, ценовая доступность, эффективность, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие. Самара в итоге набрала 69,3 балла. Выше оказались только Ижевск и Екатеринбург.

Составители рейтинга также похвалили Самару за одну из наиболее развитых систем городского электротранспорта и возможность использования единого безлимитного проездного на все виды транспорта. Еще в плюсах метрополитен, возможность бесконтактной оплаты за проезд и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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