Роспотребнадзор: в пансионате для инвалидов в Сызрани может прибавиться заболевших коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T20:11:10+03:00

Пока положительный анализ подтвердился у 29 подопечных и 6 сотрудников учреждения

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Стали известны новые подробности про заболевших коронавирусом в "Сызранском пансионате для инвалидов". Как уже сообщали журналисты "КП-Самара", Covid-19 там нашли у 35 человек. Среди них оказались и работники учреждения.

- Положительный диагноз подтвердился у 29 подопечных и 6 сотрудников пансионата, - заявила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Сейчас специалисты продолжают эпидемиологическое расследование. По мнению представителей управления Роспотребнадзора, высока вероятность прироста очага заболевания. Такое развитие событий пытаются предотвратить. Учреждение перевели в режим полной изоляции.

Добавим, что всего в регионе зафиксировано 327 случаев заболевания коронавирусом. 113 из них в Тольятти, 95 – в Самаре, 54 – в Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU