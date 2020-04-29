2020-04-29T21:02:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области накажут тех, кто нападает на персонал коронавирусных обсерваторов

По каждом случаю сопротивления сотрудникам будут оформляться заявления в правоохранительные органы
Михаил ГОРЮНОВ
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Обижать медиков нельзяОбижать медиков нельзяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Участники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Самарской области обсудили ситуацию в обсерваторах, где сегодня размещены люди, прибывшие из-за рубежа. Напомним, что не все там довольны своим положением.

- К сожалению, есть случаи неадекватного поведения туристов, которые находятся в учреждении. В том числе противоправные действия направлены в адрес медицинского персонала, - заявил глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько, он же руководитель обсерватора там расположенного.

С дебоширами будут бороться. По каждому факту сопротивления медикам или нападения на них сотрудники оформляют заявления в правоохранительные органы. Виновников планируют привлекать к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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